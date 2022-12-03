Bursa'da sivil toplum kuruluşları Nilüfer Belediyesini protesto etti

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BURSA (AA) - Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, "Toplumsal Cinsiyet Atölyesi" açtığı iddia edilen Nilüfer Belediyesine tepki gösterdi.

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye binası önünde toplanan grup adına hazırlanan açıklama, Bursa İmam-Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan tarafından okundu.

Belediye yönetimine tepki gösterilen açıklamada, "Bir an önce bu ahlaksızlığın propagandasını yaptığımız Nilüfer Belediyesi bünyesindeki atölyeyi kapatmanızı ve bu edepsizliğin propagandasını yapan derneklere verdiğiniz desteği çekmenizi şiddetle ve ivedilikle bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği de ayrı bir saatte belediye önünde basın açıklaması yaptı.

Ellerinde Türk bayrakları ve dövizler taşıyan grup adına konuşan Derneğin Osmangazi Şube Başkanı Sevim Erol, kadın erkek, genç yaşlı demeden buluşmalarının nedeninin, "emperyalizmin sinsi planı" LGBTİ dayatmasına karşı ailelerini ve geleceği korumak istemeleri olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığının Nilüfer Belediyesi hakkında başlattığı araştırma ve ön inceleme için duydukları memnuniyeti dile getiren Erol, "Bakanlığımızı tebrik ediyoruz. Türk kadını adına, Türk milleti adına Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.





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