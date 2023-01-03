GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

AA

GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Erdoğanköy Mahallesi'nde naylon iplik üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

- Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrika alanında incelemede bulundu. Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Can kaybının olmaması bizim için sevindirici bir durum. 19.30'da yangın başlıyor, 19.33 gibi belediyemize ihbar ediliyor, 19.46'da da arkadaşlarımız müdahale etmişler. Lokasyon olarak burası Bursa, İnegöl arasında. Bursa'ya yaklaşık 20-22 kilometrelik bir mesafede" diye konuştu.

Olaya İnegöl ve Kestel itfaiye ekiplerinin müdahale ettiklerini vurgulayan Aktaş, şunları söyledi:

"Şu an sadece çatıda, olay tamamen kontrol altında. 25 aracımız, 80 personelimizle takip ediyoruz. Tabii firma kendi tankerlerini oraya sevk etti. Yıldırım Belediyemizden, BUSKİ'den, Tarım AŞ'den takviyelerle 25 araç, 80 personelle şu an takip ediyoruz. AFAD burada, ola ki bir ek müdahale gerektirecek bir durum ilerleyen dakikalarda söz konusu olursa arkadaşlarımız o müdahaleyi de gerçekleştirecekler. Farklı takviyeler de alabiliriz. Şu an tabii ki iki ayrı bina var. Eski binada, çatıda, üçüncü katta gerçekleşen bir durum. Büyük geçmiş olsun, Allah beterinden korusun, can kaybının olmaması gerçekten bizim için sevindirici."

Firmanın maddi zararı olduğunu aktaran Aktaş, "Ama onlar da sağ olsunlar büyük bir sağduyuyla hemen olaya müdahale etmiş, elektrik hattını, kontağını hemen kesmişler zaten. Arkadaşlarımız heyecanla, canla çalışıyorlar. Temennimiz inşallah tamamen kontrol altına alınması. Şu an kontrol altında ama tamamen soğutmaya geçilmesi önemli. Çünkü tedbirli davranmak durumundayız. Allah göstermesin, herhangi bir oluşacak kıvılcım, tekrar alevin devam etmesi başka sıkıntılara sebep olabilir diye arkadaşlarımız sabaha kadar çalışma yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
(Görüntülü) İNEGÖL İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) İNEGÖL İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ...
İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın
YEREL HABERLER İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın
İnegöl'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER İnegöl'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında ...
Mudanya’da "Orff Çalgıları ile Ortaokul Öğrencileri Müzik Günü" etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Mudanya’da "Orff Çalgıları ile Ortaokul Öğrencileri ...
Gürsu Merkez Cami'nin çevresi yenileniyor
YEREL HABERLER Gürsu Merkez Cami'nin çevresi yenileniyor
(Görüntülü) BURSA&#039;DA ZİNCİRLEME &#039;SİS&#039; KAZASI, 8 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA ZİNCİRLEME 'SİS' ...
Bursa'da tarihi "Filiboz Mescidi" yeniden inşa ediliyor
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi "Filiboz Mescidi" yeniden inşa ...
Bursa'da zincirleme 'sis' kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme 'sis' kazası: 8 yaralı
Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı
YEREL HABERLER Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı
İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ...
(Görüntülü)ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ, LASTİKLERİNİ SÖKÜP ORMANA TERK ETMİŞLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ, LASTİKLERİNİ ...
Harmancık'ta kadınlara KADES tanıtıldı
YEREL HABERLER Harmancık'ta kadınlara KADES tanıtıldı
Bursa'ya geçen yıl gelen turist sayısı arttı
YEREL HABERLER Bursa'ya geçen yıl gelen turist sayısı arttı
Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme ...
Çaldıkları otomobilleri, lastiklerini söküp ormana terk etmişler
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobilleri, lastiklerini söküp ormana ...
Bursa'da pazar atıkları çiftçiye organik gübre oluyor
YEREL HABERLER Bursa'da pazar atıkları çiftçiye organik gübre oluyor
GÜNCELLEME - Bursa'da 7 otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da 7 otomobil çaldıkları öne ...
Bursa'da 7 otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 7 otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli ...
Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt, Beyce Pazarı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt, Beyce Pazarı'nı ...
(Görüntülü)BURSA&#039;DA HALK OTOBÜSÜ, ALEV ALEV YANDI 
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DA HALK OTOBÜSÜ, ALEV ALEV ...
(Görüntülü)HAYVANAT BAHÇESİNİN YEDİEMİNLİ YILANI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAYVANAT BAHÇESİNİN YEDİEMİNLİ YILANI
Bursa'da halk otobüsü, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da halk otobüsü, alev alev yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.