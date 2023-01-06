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Türk otomotiv sektörünün AB ülkelerine ihracatı 20 milyar doları aştı

AA

Türk otomotiv sektörünün AB ülkelerine ihracatı 20 milyar doları aştı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 20 milyar 54 milyon 839 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye geçen yıl 2021'e kıyasla ihracatını yüzde 12,9 artırarak 254 milyar 210 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ihracatını yüzde 5,7 artırarak 30 milyar 995 milyon 808 bin dolarlık ihracata imza attı. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan otomotiv sektörü, tarihindeki ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Otomotiv sektörü, geçen yıl 200'e yakın ülke, özerk ve serbest bölgeye satış gerçekleştirdi.

Ülkeler grubu bazında bakıldığında 2022 yılında AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,7 payla ilk sırada yer aldı. Bu ülkelere geçen yıl 2021'e göre, yüzde 6 artışla 20 milyar 54 milyon 839 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2021'de AB ülkelerine 18 milyar 961 milyon 589 bin dolarlık dış satım kaydedilmişti.

AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın, AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "Diğer Avrupa Ülkeleri" grubuna dış satım ise 2021'e göre yüzde 8 artışla 3 milyar 580 milyon 663 bin dolardan, 3 milyar 860 milyon 399 bin dolara ulaştı.

- Ana pazar Almanya'ya 4,3 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, 2021'e kıyasla yüzde 5 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya 2021'de 4 milyar 165 milyon 898 bin dolar olan otomotiv dış satımı, 2022'de 4 milyar 379 milyon 923 bin dolara yükseldi.

Almanya'yı yüzde 4 düşüşle üçüncü ana pazar olan Fransa takip etti. 2021'de 3 milyar 369 milyon 435 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya, 2022'de ise 3 milyar 250 milyon 300 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Otomotiv ihracatında İtalya yüzde 6 artış ve 2 milyar 585 milyon 402 bin dolarla 4'üncü, İspanya yüzde 13 yükseliş ve 1 milyar 816 milyon 397 bin dolarla 5'inci, Polonya yüzde 24 artış ve 1 milyar 453 milyon 490 bin dolarlık ihracatla 6'ncı sırada yer aldı.

Türk otomotiv endüstrisinin geçen sene en fazla ihracat yaptığı, 7'si AB üyesi olan 10 ülke şöyle:

Ülkeİhracat (dolar)
Almanya4.379.923.289
Birleşik Krallık3.267.621.016
Fransa3.250.300.835
İtalya2.585.402.608
İspanya1.816.397.566
Polonya1.453.490.308
ABD1.435.676.619
Belçika1.168.041.030
Slovenya1.118.593.642
Rusya701.519.312

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