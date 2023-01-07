Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş



TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 3, Berk Uğurlu 14, Braimoh 7, Toure 4, Gray 21, Bora Satır, Ennis 17, Ege Demir 5, Milaknis 5, Emre Tanışan 6

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 20, Auguste 10, Dudzinski 11, Clemmons 10, Yiğitcan Saybir 11, Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al, Ahmet Düverioğlu 8



1. Periyot: 21-20

Devre: 43-42

3. Periyot: 59-63







BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 83-82 mağlup etti.

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