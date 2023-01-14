Bursa'da tarihi eser operasyonunda el yazması Tevrat ele geçirildi

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BURSA (AA) - Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen ve el yazması Tevrat ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik istihbari çalışma sonucu A.B'nin (58) elindeki tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından 4 kaydı bulunan ancak aranmadığı belirlenen zanlının Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ndeki adresine baskın yapıldı.

Evde ele geçirilen el yazması Tevrat, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli A.B. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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