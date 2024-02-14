Bursa'da aranan 2 firari hükümlü ve 163 şüpheli yakalandı
Bursa'da polis ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile 163 şüpheli yakalandı.
Bursa'da polis ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile 163 şüpheli yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 2 hafta süresince çalışma yürüttü.
Uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (33) ile hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü A.T. (32) yakalanarak, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince farklı suçlardan aranan 163 şüpheli de yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
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