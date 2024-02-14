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        Bursa'da aranan 2 firari hükümlü ve 163 şüpheli yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile 163 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:14
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        Bursa'da aranan 2 firari hükümlü ve 163 şüpheli yakalandı
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        Bursa'da polis ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile 163 şüpheli yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 2 hafta süresince çalışma yürüttü.

        Uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (33) ile hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü A.T. (32) yakalanarak, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince farklı suçlardan aranan 163 şüpheli de yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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