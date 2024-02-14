Bursa'da aranan 2 firari hükümlü ve 163 şüpheli yakalandı

Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince farklı suçlardan aranan 163 şüpheli de yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (33) ile hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü A.T. (32) yakalanarak, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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