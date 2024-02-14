İnegöl'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'na park edilen 34 UT 2056 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.