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        İnegöl'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 09:24 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:25
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        İnegöl'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın hasara yol açtı.

        Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'na park edilen 34 UT 2056 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.

        Araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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