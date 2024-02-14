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        Bursa'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 06:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 06:42
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        Bursa'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yenice Mahallesi'nde bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir grubu durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçan şüpheliler, bir eve girdi.

        Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aynı evde yaşayan 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

        Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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