İNEGÖL'DE SURİYE UYRUKLU 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
BURSA'nınİnegöl ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi Razgat Sokak'taki bir apartmanda ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 göçmenin kaldığı bilgisine ulaştı. Kaçak göçmenlerin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
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