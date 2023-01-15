Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılıç, Bradley, Aleksey, Gökhan Çatal (Metin Durmuş, Umut Özdemir, Taha Sabah, Selcan Abonoz, Muhammet Delibaş, Kadir Bircan)

Galatasaray HDI Sigorta: Morteza, Emir Kaan Öztürk, Patrick, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orcun Ergun (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Selçuk Keskin)

Setler: 21-25, 19-25, 26-24, 24-26

Süre: 128 dakika (30, 30, 32, 36)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 mağlup etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.