Atletizm: Salon Olimpik TOHM Deneme Yarışmaları

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BURSA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunca Bursa'da düzenlenen Salon Olimpik TOHM Deneme Yarışmaları tamamlandı.

Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren müsabakalara kadın ve erkek toplam 468 atlet katılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde sporcular 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde mücadele etti.

Program kapsamında 50 metre, 60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli koşular, üç adım atlama, uzun atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama ile gülle atma yarışları gerçekleştirildi.

Sporcular derecelerini geliştirmek ve birinciliği elde edebilmek için mücadele etti.

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