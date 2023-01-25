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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Taktakçı ikizler" 3 dövüş sporunda dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

AA

"Taktakçı ikizler" 3 dövüş sporunda dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 2 yıl önce tanıştıkları wushuda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen, ardından da alpagut dünya şampiyonluğuna ulaşan "Taktakçı ikizler" lakaplı 12 yaşındaki Kürşat Metin Taktakçı ve Ecrin Taktakçı, wushu, kick boks ve muaythai branşlarında dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor.

Anne ve babalarının yönlendirmesiyle geçen yıl wushu yapmaya başlayan ve milli takıma seçilen Kürşat Metin ile ikizi olan kız kardeşi Ecrin Taktakçı, kick boks, muaythai gibi branşlarda da dereceler elde etti.

İkiz kardeşler, ekim ayında Afyonkarahisar'da yapılan 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'na katılarak ilk kez uluslararası alanda boy gösterdi.

Şampiyonada Ecrin 42 kiloda Balkan ikincisi, Kürşat Metin ise 32 kiloda üçüncü olmayı başardı.

En son Aralık 2022'de Bursa'da yapılan Dünya Alpagut Şampiyonası'nda ikisi de birinci olan kardeşler, hedeflerini büyüttü.

Haftanın 3 günü çalışmalarını antrenör Enes Gezer eşliğinde sürdüren Yıldırım Belediyespor'un lisanslı sporcusu olan ikizler, 3 dövüş sporunda da Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi sporcular, başarıları ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Milli sporcu Kürşat Metin Taktakçı, geçen yıl başladığı sporda kısa sürede elde ettiği başarıların kendisini mutlu ettiğini söyledi.

En son Bursa'da düzenlenen şampiyonada Alpagut'ta birinci olduğunu hatırlatan Taktakçı, "Değişik bir ortamdı, güzel hissettirdi çünkü başka bir branşta dövüştüm. Normalde wushu yapıyordum. Wushu'da 6 Şubat'ta Türkiye Şampiyonası var ona hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Wushu'yu çok sevdiğini aktaran Taktakçı, şunları kaydetti:

"Benim hedefim tekrar dünya birincisi olmak. Kick boksta, muaythai ve wushuda dünya şampiyonu olmak istiyorum. Çünkü bunu başarabilirim. Yoğun çalışıyoruz, maçlara bir gün kala kendimizi çok yormuyoruz. Onun dışında çok sıkı çalışıyoruz. Benim yaşımdakilere tavsiye ederim bu sporları. İlk geldiğimde yoruluyordum ama şimdi daha çok antrenman yapmak istiyorum. İyi gidiyor çalışmalar. Onunla (ikizi) beraber başarılı olmak çok güzel. En son alpagutta ikimiz de dünya birincisi olduk. Ben dünya birincisi olunca Ecrin'in maçı bir sonraki gündü, ben ona taktikler verdim, onları uyguladı ve o da şampiyon oldu. Yaşıtlarıma özellikle kick boksa yazılmalarını tavsiye ediyorum."

İkizlerden Ecrin Taktakçı ise alpaguta ilk defa katıldıklarını ve değişik duygular yaşadıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Wushuyu daha çok seviyorum, daha iyi yapabildiğimi düşünüyorum. Kick boks, alpagut, muaythai hepsinde şampiyon olmak istiyorum. Bence çocuklar spor yapmalı kendilerini geliştirmek için. Ben bu başarılardan sonra kendimi daha öz güvenli hissediyorum. Ailemin desteklemesi beni her zaman iyi hissettiriyor."


- Anne Derya Taktakçı: "Sponsor desteği istiyoruz"


İkizlerin annesi Derya Taktakçı da çocuklarının spora zaten istekli geldiklerini ancak şampiyonluklardan sonra isteğin daha da arttığını vurguladı.

Çocukları ulusal ve uluslararası maçlara kendi imkanlarıyla götürmeye çalıştıklarını anlatan Taktakçı, şöyle konuştu:

"Her maça daha bir hevesle gitmek istiyorlar artık. Hatta Ecrin, 'Anne beni kimse tanımıyor. Benimle kimse fotoğraf çekinmek istemiyor' diyor. O derece kendine güvenleri geldi artık. Alpaguta ilk defa katıldık ama beklediğimizden çok daha iyi bir performans gösterdiler. Kendileri sonrasında izlediklerinde 'yapıyoruz biz bu işi' dediler yani. Onları izlediğimiz an biz de zaten çok heyecanlanıyoruz. Birbirlerine çok destek oluyorlar zaten iki kardeş olarak. Önceliğimiz tabii ki onların ilerlemesi, tabii ki dünya şampiyonu olmak istiyorlar Türkiye Şampiyonası var önümüzde. Bizim onların hayatlarında bir şeyleri düzene sokmak amacımız. Okuldaki başarılarını etkilesin. Onlar şimdi heveslendikçe biz onlardan daha çok hevesli oluyoruz. Başarı elde ettikçe bir sonraki maça daha hevesli hazırlanıyorlar."

Çocuklarının antrenörlerine teşekkürlerini ileten anne Taktakçı, "Tabii ki biz onları sonuna kadar desteklemek istiyoruz. Onların başarıları çok büyük. Bu yaşta, bu kısa sürede bu başarıyı elde ettikleri için biz onların hep arkasındayız. Sponsor desteği de istiyoruz tabii ki. Şimdiden daha olursa bunların başarılarının çoğalacağı ortada zaten. O yüzden bekliyoruz sponsorları da." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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