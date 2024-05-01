Karacabey'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan K.B. ve Y.G. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, zanlılar K.B. (20), A.A. (30) ve Y.G'yi (23) yakaladı.

İlçede hurdacılık yapan Ömer A'ya (53) ait 16 TA 846 plakalı otomobil, Selimiye Mahallesi’nden çalındı. Ayrıca, son bir haftada 2 ayrı bölgeden motosiklet hırsızlığı ihbarında bulunuldu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir haftada otomobil ile iki motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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