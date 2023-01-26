Bursa'da 90 yaşındaki hayırsever kadın Uludağ Üniversitesine evini bağışladı

BURSA (AA) - Bursa'da 90 yaşındaki Emine Apaydın, yaşadığı evi Bursa Uludağ Üniversitesine (BUÜ) bağışladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Apaydın'ı makamında ağırladı.

Emine Apaydın'ın elini öpen ve kendisine teşekkür plaketi veren Kılavuz, yapılan bağışın kendilerini son derece duygulandırdığını aktardı.

Davranışın, herkese örnek olması gerektiğini belirten Rektör Kılavuz, "Emine teyzemiz, bu düşüncesi ile bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Rabbim kendisinden razı olsun. Yaptığı bağışla inşallah ahirette de hayır kapıları asla kapanmayacaktır. Üniversitemiz var oldukça Emine teyzemizi unutmayacağız. Kendisi 90 yaşında ve sağlığı da son derece yerinde. Allah göstermesin ama bir hastalığı olduğu zaman Bursa Uludağ Üniversitesi olarak her zaman yanında olacağız. O bizleri düşündü ve böyle güzel bir bağışta bulundu. Biz de onu asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Eşini yıllar önce kaybeden ve çocukları olmayan Emine Apaydın ise evini kendisinden sonra kullanılmak üzere üniversiteye bağışlamak istediğini anlattı.

Sağlığında bu işin tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Apaydın, "Ne zaman hastanelere düşeceğimiz belli değil. Üniversitemizin hastanesine daha önce de defalarca gelmiştim. Beni son derece iyi karşıladılar. Onların iyiliğine karşılık ben de böyle bir iyilik yapmak istedim. Yine gelmek zorunda kalırsam da en iyi şekilde karşılayacaklarına eminim. Evimden elde edilecek gelir ile öğrencilere burs verilebilir veya herhangi bir eksiklik giderilebilir. Bu da beni mutlu eder." diye konuştu.



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