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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da partililerle buluştu

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da partililerle buluştu

BURSA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde D-60 ve İslam Birliği'nin kurulması ve İslam Birliği'nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması adımını ancak ve ancak Milli Görüşçüler atabilir, Yeniden Refah Partisi atabilir." dedi.

Erbakan, partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığının 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede partililere seslenen Erbakan, bütün zorluklara rağmen partilerini destekleyen üyelerine teşekkür etti.

Erbakan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, şunları söyledi:

"Bu mübarek günleri idrak ettiğimiz sırada İsveç'te kendini bilmez bir meczup, Kuran-ı Kerim'e karşı saldırı yapma cüretinde bulundu. Asıl vahim olan tablo ise İsveç hükümetinin gösteriye izin verip ve polis kordonuyla koruma altına alması ve açıkça bu nefret sucunun işlenmesine göz yumması, zemin hazırlaması oldu. Bu acı yeni yaşanmışken Hollanda'da bir başka kendini bilmez yine Kuran'a saldırmaya kalktı. Resmi kurumların, devletin bunlara göz yumması, bunlara izin vermesi hatta bu çirkin nefret suçları işlenirken polis kordonu ile bu suçu işleyenlerin koruma altına alması, bizlere Milli Görüş'ün 50 yıldan beri savunduğu gerçeklerde ne kadar haklı olduğunu açık bir şekilde gösterdi."

Fatih Erbakan, muhalefet partilerini de eleştirerek, altılı masanın yayımladıkları deklarasyonda Avrupa Birliği'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına tam manasıyla teslim olacaklarını ifade ettiklerini savundu.

"Amerika'ya yaptıkları hamburger yeme seferlerini, İngiltere'ye yaptıkları para arama seferlerini, IMF yetkilileriyle otel odalarında yaptıkları gizli görüşmeleri, küresel sömürü çarkının, dış güçlerin merkezi olan Davos toplantılarına katılıp oralardan yaptıkları açıklamaları görüyoruz." diyen Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küreselcilerin adamı olan Jeremy Rifkin denilen şahıstan akıl danışmaları ve tavsiye almaları, masa ittifakından da bu noktada derde derman bir adım atılmasının mümkün olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu noktada diyoruz ki bu adımların atılabilmesi, yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde D-60 ve İslam Birliği'nin kurulması ve İslam Birliği'nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması adımını ancak ve ancak Milli Görüşçüler atabilir, Yeniden Refah Partisi atabilir."

Konuşmanın ardından yapılan kongrede mevcut başkan Yunus Koçak, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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