Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa’da konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkmen gecede, "Çatı Katı","Dön", "Bir Öykü" ve "Mahşer" gibi eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Konserin sonunda Türkmen ve orkestrasının performansı uzun süre alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.