Otoyolda demir profil yüklü tırın dorsesi alev aldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa yönüne seyreden Alper Üzüm idaresindeki 16 MCG 05 plakalı demir profil yüklü tırın lastikleri, Orhangazi Kavşağı yakınında alev aldı.



Sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek dorseyi çekicisinden ayırıp yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, dorsede büyük çapta hasara yol açtı.

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