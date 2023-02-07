Bursa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Turgutalp Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2'nci katında yaşayan Nuri S'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, Nuri S'yi evinde hareketsiz buldu, 112 Acil Sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi.



Savcılık incelemesinin ardından Nuri S'nin cenazesi, kesim ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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