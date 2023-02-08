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Bursalı Cansu, Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Kumsal'a oyuncağını gönderdi

AA

Bursalı Cansu, Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Kumsal'a oyuncağını gönderdi

BURSA (AA) - Bursa'da yaşayan bir kız çocuğu, Kahramanmaraş'ta depremden 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Kumsal'a ulaştırılmak üzere yazdığı mektupla 100 lira ve iki oyuncağını ekiplere teslim etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ve yardım seferberliği sürüyor.

Kahramanmaraş'ta Kumsal isimli çocuğun enkazdan kurtarıldığı televizyon haberlerinde izleyen Bursalı Cansu Akdağ, onun manevi ablası olmak istedi. Cansu, ihtiyaçlarını karşılaması için 100 lira, iki oyuncağı ve yazdığı mektubu ona ulaştırılmak üzere geldiği Bursa Büyükşehir Belediyesinde yetkililere verdi.

Cansu, mektubunda, "Nasılsın Kumsal, ben Cansu Akdağ. Artık senin ablanım. Yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Hep abla olmak istedim. Şimdi çok güzel kardeşim var. Ne zaman kendini kötü hissedersen beni ara ya da yanıma gel. Şimdi ben sana oyuncaklarımı ve ihtiyaçlarını alman için para gönderiyorum. Bunları Ali amcaya emanet ediyorum. O sana iletecek ve bizi görüştürecek. Seni çok seviyorum kardeşim." ifadelerini kullandı.

Kumsal'ın kurtarılma anını televizyonda gördüğünde çok üzüldüğünü ve kendini kötü hissettiğini belirten Cansu, "Onun kardeşim olmasını istedim." dedi.

Cansu'nun getirdiği emanetler, Kumsal'a ulaştırılmak üzere teslim alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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