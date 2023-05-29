Bursa'da "E-Ticaret ile Büyüme Programı" kapsamında eğitimler başladı

BURSA (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hayata geçirilen "E-Ticaret ile Büyüme Programı" kapsamında e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitimleri başladı.

BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, 13 gün boyunca sürecek olan teorik ve uygulamalı eğitime genç istihdamı teması kapsamında başvuru yapan gençler ve ilgili kurum temsilcileri katılıyor.

Eğitimde, e-ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, markalaşma, sosyal medya stratejisi, yerel ve global marketlerde satış, lojistik süreçleri, müşteri yönetimi vb. konularda katılımcıların dijital dönüşümü yakalaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, e-ticaret konusunun hızla gelişen bir alan olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin e-ticaret hacminin 2022 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 109 artışla 800,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini hatırlatan Durak "Sipariş adetleri de bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 4 milyar 787 adete yükseldi. Rakamlar sektörün hızla büyüdüğünü göstermekte olup işletmelerimizin de bu trendi yakalamaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ülkemizin ve ilimizin e-ticaret payının yükseltilmesi amacıyla 'E-Ticaret ile Büyüme Programı'nı geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Durak, programda farklı hedef kitlelere yönelik dijital pazarlama eğitimlerinin verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genç istihdamı teması kapsamında gençlerimize yönelik e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra kooperatif benzeri küçük işletmelere yönelik eğitim ve mentorluklar verilmesi planlanmıştır. Programa Bursa'dan 20'nin üzerinde kooperatif başvuru yaptı. Öncelikle gençlerimizi eğitecek ve kurumsal kapasiteyi geliştireceğiz. Ardından kooperatiflerimizle eşleştirip birlikte çalışmalarını ve kooperatiflerimizin e-ticaret yapmalarını sağlayacağız."





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