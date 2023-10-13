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        Mudanya'dan Ankara'ya "Mütareke'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Meşalesi" yürüyüşü yapılacak

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Bursa'nın Mudanya ilçesinden Ankara'nın Çankaya ilçesine yürüyüş düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:39
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        Mudanya'dan Ankara'ya "Mütareke'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Meşalesi" yürüyüşü yapılacak
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        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Bursa'nın Mudanya ilçesinden Ankara’nın Çankaya ilçesine yürüyüş düzenlenecek.

        Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100'üncü yılında Mudanya Belediyesi ve Çankaya Belediyesinin ortak organizasyonuyla “Mütareke’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Meşalesi” adıyla etkinlik gerçekleştirilecek.

        Bu kapsamda, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve beraberindeki bando ekibi, sporcular ve vatandaşlar, 20 Ekim’de Çankaya’ya yürüyüş başlatacak.

        Yürüyüş güzergahındaki kentlerde Atatürk anıtlarına çelenkler bırakılacak, şehitlik, anıt ve müze ziyaretleri yapılacak. Güzergah boyunca il ve ilçe merkezlerinde belirlenen noktalarda cumhuriyet meşalesini sporcular Hasan Akyol, Yalçın Doğu, Cemalettin Suntur ve Nejat Çetin taşıyacak. Yürüyüş, 28 Ekim’de Anıtkabir ziyaretiyle tamamlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz, Mudanya’da bir ilke daha imza atacaklarını ve yürüyüşle ilgili makamlardan gerekli izinleri almak için yazışmalara başladıklarını belirtti.

        Mütareke Meydanı’ndan başlatacakları yürüyüşü Çankaya’da sonlandıracaklarını belirten Türkyılmaz, "Nilüfer, Bilecik, Bozüyük, Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Yenimahalle, Çankaya, Sivrihisar, Polatlı belediyeleri ve Eskişehir ile Ankara Büyükşehir Belediyelerimizin başkanlarıyla güzergah boyunca bir araya gelecek, Türk bayrağımızı dalgalandıracak, büyük bir coşku ve heyecanla yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

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