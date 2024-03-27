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        Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, seyir halindeyken karşı şeride geçip tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:40 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:40
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        Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, seyir halindeyken karşı şeride geçip tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Balıkesir yolu Polis Hatıra Ormanı mevkisinde, Havva Savaş'ın (41) kullandığı 10 VZ 963 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritten gelen Ömer T. (24) idaresindeki 06 FN 0940 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Sevim Savaş (53) olay yerinde öldü.

        Hafif yaralanan tır sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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