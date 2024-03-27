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        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" oldu

        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "Güzel ahlak cennete götürür" mahyası asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:53
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        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" oldu
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        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "Güzel ahlak cennete götürür" mahyası asıldı.

        Osmanlı devletinde Sultanahmet Camisi ile başlayan mahya geleneği sürdürülüyor.

        Bursa'da selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami için Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya, değiştirildi.

        Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak 70 metre mesafesi olan iki minareye asılan "Dünyada bir yolcu gibi ol" mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" mahyasıyla değiştirildi.

        Bu yılın teması olan "ahiret ve ramazan bilinci"ne uygun hazırlanan mahya, akşam ezanıyla birlikte yakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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