Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, oyunu kullandı

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamında oy vermeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor, seçim sonuçlarının vatanımız ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle Hamzabey Ortaokulu'na gelen Demirtaş, burada tercihini yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.