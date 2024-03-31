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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa'da oyunu kullandı

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:55
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa'da oyunu kullandı
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Ala, merkez Osmangazi ilçesinde, Şehit Sinan Acar Ortaokuluna AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gitti.

        Okuldaki diğer sandıklarda incelemelerde bulunan Efkan Ala, daha sonra oy kullanacağı 1047 numaralı sandığa geldi.

        Oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Ala, bugün Türkiye genelinde huzur ve güven içerisinde bir seçim ortamı yaşandığını belirtti.

        Seçimlerin, demokrasilerin şöleni olduğunu dile getiren Efkan Ala, "İnşallah seçim sonuna kadar bugün sonuçlar tamamen ortaya çıkıncaya kadar aynı havayla bu seçim sürecini yaşayacağız. Ben öyle temenni ediyorum." dedi.

        Türkiye'nin seçim tecrübesinin birçok ülkeye örnek gösterilecek düzeyde olduğunu vurgulayan Ala, sözlerine şöyle devam etti:

        "Hakikaten bugün muhtarlıklar, azalarımız tamamı dikkate alınınca yerel yöneticiler 500 bine yakın pozisyona Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler yapılıyor ve 61 buçuk milyona yakın vatandaşımız seçmen. Dünyadan bakınca inanılmaz, gerçekten büyük bir demokrasi, inanılmaz rakamlar. Bazı ülkelerin sadece seçeceğimiz insan sayısı nüfusundan fazla. Büyük bir demokrasi Türkiye, en önemli günü işte seçim günü bunu da huzur ve güven içerisinde Türkiye'ye yakışır bir biçimde yaşıyoruz. Ben bütün vatandaşlarımıza vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerinin çok önemli olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Belediyeler, belediye meclisleri bunları da dikkate alınınca 100 binden fazla da şehirlerin yönetimine insanımızı görevlendirme günü bugün. Biz çok uzun dönemdir sandığı ve seçimi kurumsallaştırdık. Bunun da Türkiye'ye katkısını görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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