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        Bursa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 02:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 02:41
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        Bursa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Taşpınar Mahallesi'nde Ercan Y. (36) ile Murat Y. (34) akrabaları Yusuf Y'ye (50) silahla ateş ederek kaçtı.

        Olayda Yusuf Y. ile Simge Gül E. (24) ve G.A.B. (3) yaralandı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Y. hayatını kaybetti.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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