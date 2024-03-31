Bursa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayda Yusuf Y. ile Simge Gül E. (24) ve G.A.B. (3) yaralandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Taşpınar Mahallesi'nde Ercan Y. (36) ile Murat Y. (34) akrabaları Yusuf Y'ye (50) silahla ateş ederek kaçtı.

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