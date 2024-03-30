Bursa'da otoyolda seyir halindeki elektrikli otomobil yandı

Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir istikametine seyreden Ukrayna uyruklu Maksym Donetska idaresindeki yabancı plakalı elektrikli otomobilde, Umurbey Viyadüğü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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