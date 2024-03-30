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        Bursa'da otoyolda seyir halindeki elektrikli otomobil yandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:51
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        Bursa'da otoyolda seyir halindeki elektrikli otomobil yandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        İzmir istikametine seyreden Ukrayna uyruklu Maksym Donetska idaresindeki yabancı plakalı elektrikli otomobilde, Umurbey Viyadüğü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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