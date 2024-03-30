Bursa'da iki kardeşin 2 milyon 130 bin lirasını alan 3 telefon dolandırıcısı yakalandı

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp 2 milyon 130 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nezihe K. (67) ve kardeşi Neşe K'ye (61) telefonda polis olduklarını ve isimlerinin kara para aklama olayına karıştığı yalanını söyleyerek 2 milyon 130 bin lirasını alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucu şüphelilerin Enes Çağrı Ç. (21), Mustafa B. (42), Doğan Fatih S. (30) ve Ali Ç. (21) olduğunu tespit etti.