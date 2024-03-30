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        Bursa'da iki kardeşin 2 milyon 130 bin lirasını alan 3 telefon dolandırıcısı yakalandı

        Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp 2 milyon 130 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:08
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        Bursa'da iki kardeşin 2 milyon 130 bin lirasını alan 3 telefon dolandırıcısı yakalandı
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        Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp 2 milyon 130 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü gözaltına alındı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nezihe K. (67) ve kardeşi Neşe K'ye (61) telefonda polis olduklarını ve isimlerinin kara para aklama olayına karıştığı yalanını söyleyerek 2 milyon 130 bin lirasını alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucu şüphelilerin Enes Çağrı Ç. (21), Mustafa B. (42), Doğan Fatih S. (30) ve Ali Ç. (21) olduğunu tespit etti.

        Zanlıların İstanbul'da bir villada saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, bu adrese baskın yaptı.

        Enes Çağrı Ç, Mustafa B. ve Doğan Fatih S'nin yakalandığı villada yapılan aramalarda, uzun namlulu otomatik silah, tabanca, çok sayıda cep telefonu ve sim kart, 180 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Diğer zanlı Ali Ç'nin yakalanması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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