Bursa'da 3 ev ile 1 ahır yandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. İtfaiyenin 2 saatte kontrol altına alıp söndürdüğü yangında, 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında kırsal Kıran Mahallesi'nde Ahmet Güler'e (55) ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Nurettin Güler (60) ile Özcan Akman'ın (48) evlerine de sıçradı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, 3 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ev sahiplerinin tarlada olduğu, ahırda da hayvan bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.