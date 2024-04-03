Kızlarına bayramlık almaya giden annenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

BURSA'da, yaya geçidinde otomobiliyle çarptığı, bayram alışverişine çıkan Tuba Çival’in (39) ölümüne, kızları M.Ç. (7) ile R.Ç.'nin (14) yaralanmasına neden olan sürücü Recep Öztok (34), tutuklandı.

Kaza, 1 Nisan'da saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Makas atıp hızla ilerlediği öne sürülen Recep Öztok idaresindeki 16 AVZ 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival ile kızları M.Ç. ve R.Ç.'ye çarptı. Anne ve kızları yaralandı, fenalık geçiren sürücü Recep Öztok bayıldı. Çevredekiler sürücüye yardım ederken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar özel hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Öztok, kendisine "Aşırı hızlı gidiyordu, suçlu bu adam" diyenlere ağlayarak, "Sayaç mı var sende, söylesene bana. Kim ister insanların ölmesini" diyerek tepki gösterdi. Tuba Çival hastanede hayatını kaybetti, kızları tedaviye alındı. R.Ç.'nin durumunun iyi olduğu, M.Ç.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında Recep Öztok’un makas atarak geçmek istediği öne sürülen otomobilin sürücüsü T.G. de gözaltına alındı.

Çival'in kızlarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi. Anne ile kızlarının, kazadan saniyeler önce, kıyafet baktıkları mağazanın güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Görüntülerde, sohbet eden anne ve kızlarının, mağazanın önünde askıda duran kıyafetleri incelediği ve ardından da el ele tutuşup yaya geçidine yürüdükleri yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Recep Öztok tutuklandı, diğer araç sürücüsü T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.