Bursa'daki kazada annenin ölümüne, 2 çocuğunun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne, iki çocuğunun da yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde Tuba Çival'in öldüğü (38), kızları Rabia (14) ve Merve Çival'in (7) yaralandığı 1 Nisan'daki kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Recep Ö. ile kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Tolga G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücülerden Recep Ö, "taksirle ölüme neden olma" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Tolga G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.