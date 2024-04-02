Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Orhaneli Çınarcık Barajı ve Mustafakemalpaşa Ömeraltı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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