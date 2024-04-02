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        Kolunu su dolum makinesine sıkıştıran işçi yaralandı

        BURSA'da sol kolu su dolum makinesine sıkışan fabrika işçisi Dursun K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:45
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        Kolunu su dolum makinesine sıkıştıran işçi yaralandı
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        BURSA'da sol kolu su dolum makinesine sıkışan fabrika işçisi Dursun K. (44), yaralandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hacıkara Mahallesi'nde faaliyet gösteren su fabrikasında meydana geldi. İşçi Dursun K.'nin sol kolu, su dolum makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda derin yaralar olduğu tespit edilen Dursun K., buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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