Kolunu su dolum makinesine sıkıştıran işçi yaralandı

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hacıkara Mahallesi'nde faaliyet gösteren su fabrikasında meydana geldi. İşçi Dursun K.'nin sol kolu, su dolum makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda derin yaralar olduğu tespit edilen Dursun K., buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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