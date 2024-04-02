Bursa'da tır tünelin duvarına çarptı
Bursa'da kontrolden çıkan tır tünelin duvarına çarptı.
Bursa'da kontrolden çıkan tır tünelin duvarına çarptı.
Ahmet Gezer (46) idaresindeki 34 KU 0297 plakalı tır, İstanbul-İzmir otoyolu Orhangazi tünelinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı.
Sürücüsü Gezer, kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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