Bursa'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı
BURSA'dayaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tuba Çival (39) öldü, kızları R.
BURSA'dayaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tuba Çival (39) öldü, kızları R.Ç. (14) ve M.Ç.'ye (7) yaralandı. M.Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza saat 11.00'de Osmangazi ilçesi Aktarahüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival ile kızları R.Ç. ve M.Ç.'ye , Recep Ö.'nün (34) kullandığı 16 AZV 313 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne ile kızları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları özel hastanede tedaviye alındı. Tuba Çival, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan M.Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Recep Ö., gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.