Minibüs, refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı: 1'i Kırgızistanlı 2 yaralı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Kırgızistan uyruklu Burhan Mikail (32) idaresindeki minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı.
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Kırgızistan uyruklu Burhan Mikail (32) idaresindeki minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı. Ters duran minibüsün sürücüsü ile araçtaki Ercan Akdemir (32) yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Orhangazi'den Yalova istikametine seyreden Burhan Mikail’in kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan minibüs, refüjdeki ağaçlara çarpıp takla atarak ters döndü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü ile yanındaki Ercan Akdemir, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı, kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.
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