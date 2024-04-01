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        Bursa'da CHP'li Bozbey başkan seçildi; 6 ilçeyi CHP, 9 ilçeyi AK Parti, 2 ilçeyi İYİ Parti kazandı (2)

        KENTMEYDANI'NDA NOKTA MİTİNG DÜZENLEDİBursa'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, büyükşehir belediye başkanlığını kazanan CHP'li Mustafa Bozbey, Kent Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:28 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:30
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        Bursa'da CHP'li Bozbey başkan seçildi; 6 ilçeyi CHP, 9 ilçeyi AK Parti, 2 ilçeyi İYİ Parti kazandı (2)
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        KENTMEYDANI’NDA NOKTA MİTİNG DÜZENLEDİ

        Bursa’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, büyükşehir belediye başkanlığını kazanan CHP’li Mustafa Bozbey, Kent Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Nokta miting düzenleyen Bozbey, sandığa giden herkese teşekkür ederek, “Özellikle bizim kazanmamız için ve bir değişim için, Bursa’da çocukların da gülümsemesini isteyen herkese teşekkür ederim. Sizlere, sandık, kat sorumlularımıza, bina sorumlularımıza, avukatlarımıza, ilçe ve il başkalarımıza özellikle teşekkür ederim” dedi.

        ‘BURSASPOR BİR MARKADIR’

        Konuşmasında Bursaspor’a da değinen Bozbey, kulübün şehrin marka değeri olduğuna dikkat çekerek, “Gerçekten harika bir gündü. Şimdi artık görev zamanı. Aynı zamanda Bursaspor sevdalılarına da selam olsun. Bursaspor Bursa’nın marka değeridir. Bu yolculukta çok güzel insanlar tanıdık. Bu insanlar bizim bu mücadelemizde kazanmamız için her şeyi yaptılar” diye konuştu.

        ‘HER HİZMETİ EŞİT VE ADİL YAPACAĞIZ’

        Oy vermeyenlerin de hizmetkarı olacaklarını vurgulayan Mustafa Bozbey, ”Bize oy vermemiş olan sevgili Bursalılar, biz her hizmeti eşit ve adil yapacağız. Bize oy vermeyenlerin de hizmetkarı olacağız. Biz kimseyi ötekileştirmedik ve ötekileştirmiyoruz. Bu şehirde önce çocukları, kadınları ve engellileri gülümseteceğiz. Herkesin başkanı olacağım. Bursa’da herkes başkan ve sizler de kahramansınız. Bu kenti sizlerle beraber yöneteceğim. Hava kirliliğini, ulaşım sorununu, ekonomik sorunları birlikte çözeceğiz. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” ifadelerini kullandı.

        'ALNIM AK, GERİDE TERTEMİZ BELEDİYE BIRAKIYORUM'

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da resmi olmayan sonuçlara ilişkin AK Parti İl Başkanlığı’nda açıklama yaptı. Seçimlerin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini belirten Aktaş, “Demokrasinin gereği seçimlerdedir, sonuçları seçimler. Nihayetinde halkımız tercihini yaptı. Ben hür iradesiyle sandığa giden, kanaatini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sonuçların şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Muhakkak surette, değerli büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, bu durumu değerlendireceklerdir. Ülkemizin birçok noktasında yaşanan oy kaybından, Bursa olarak bizler de üzerimize düşeni aldık. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 1060 mahallemizin yarıya yakınını ziyaret etmişim ben onu söyleyeyim. 500 küsur mahalleyi ziyaret etmişim. Hepsine dokunmaya çalıştık. Eksik kaldıklarımız olmuştur, haklarını helal etsinler. Alnım ak, geride tertemiz bir belediye bırakıyorum. 8 tane iştirakiyle beraber. Ben hizmetlerimizle, yaptıklarımızla, Bursa'ya en güzel katkıları yaptığımıza yürekten inanıyorum. Ben bu akşamdan itibaren gerçekten, muhtemelen sabah namazı sonrasında yatacağım. Çok rahat uyuyacağım, ben onu özellikle söylemek istiyorum. Eksiklerimiz muhakkak surette vardır ama bilerek ve isteyerek, yanlış yaptığımız herhangi bir konu asla olmadı” ifadelerini kullandı.

        'BOZBEY'İ ARAMAK İSTERDİM AMA EVRAK KAÇIRIYOR YALANINI KABUL EDEMEM'

        Seçilen tüm belediye başkanlarına başarılar dileyen Aktaş, rakibi CHP’li Mustafa Bozbey’i ise ‘Büyükşehir Belediye binası önüne çekilen TIR’larla evrak kaçırıyorlar’ açıklaması üzerinden eleştirerek şunları söyledi:

        “İnanın büyükşehir belediye başkanı seçilen Sayın Bozbey'i de aramayı isterdim ama daha sonuçla alakalı bir ilerleme olmadan, belediyeye TIR’ların yanaştırılıp, evrakları kaçırıyorlar gibi bir yalanı, benim kabul etmem mümkün değil. Bırakın bir TIR’ı, bir taksi bile yanaşmadı yani. Biz buradayız. Bütün ekip arkadaşlarım burada. Nihayetinde saat 16.30’dan beri biz burada bekliyoruz. Bunlar hiç hoş olmayan şeyler. Daha ilk dakikadan bunları yapmak gerçekten ahlaki değil onu söyleyeyim. Ben bunu tabii ki tüm şehir insanımızın vicdanına bırakıyorum. Bu gerçekten büyük bir iftira ve yalandır. Tertemiz bir belediye bırakıyorum.”

        'YALAN VE İFTİRA SİYASETİYLE SÖYLEMLER GELİŞTİRİLMESİ KİMSEYE YAKIŞMAZ'

        AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da konuşmasında, Mustafa Bozbey’i eleştirerek şöyle konuştu:

        “Tabii ki bu seçimler enteresan bir şekilde çalışma takvimini görmüş olduk. O da şuydu, sanki biraz daha bu seçimler, yerel seçimler havasından ziyade, genel seçimler havasına döndü. Projeler havada uçuştu ama bir taraftan da baktığımızda, sanki kanaatler genel seçim havası üzerinde gelince, kanaatler de onun üzerinden yürümüş oldu. Biz milletimizin mesajını aldık. Onun üzerinde, bundan sonraki çalışmalarımızda o minvalde zaten devam edeceğiz. Ama bizim eleştirdiğimiz bir şey vardır. Daha seçimin sonuçları açıklanmadan, yalan ve iftira siyasetiyle sahada söylemler geliştirilmesi kimseye yakışmaz. Önce bu makamlara gelenlerin veya gelme niyetinde olanlar, önce iftira ve yalan siyasetinden vazgeçecekler. Daha sonuçlar açıklanmadan, olmamış şeyleri oldu gibi gösterip, kurumlarımızı zan altında bırakmak, bir kere adabı muaşeret kurallarımıza uymaz. Edebe hiç yakışmaz. Hele hele devlet adamlığına hiç yakışmaz. Devletin, milletimizin bir teveccühü varken ortada, bu teveccühü daha tezahür etmeden, sonuçlar açıklanmadan, birilerini itham altında bırakmaya kalkmak hiç hoş bir şey değil.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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