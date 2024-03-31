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        2 aday eşit oy aldı, muhtar kurayla belirlendi

        BURSA'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı aşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 20:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:00
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        2 aday eşit oy aldı, muhtar kurayla belirlendi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı aşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi. 

        İnegöl ilçesinin Gazelli Mahallesi’nde 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Gazelli İlkokulu’nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. 120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57’şer oy aldı. Adayların seşit oy alması üzerine muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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