TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, oyunu Bursa'da kullandı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Varank, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Osmangazi ilçesindeki Hürriyet Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda oy kullanacağı "3163" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi.

Sandık kurulu başkanı ve müşahitlerle selamlaştıktan sonra kabinde oy verme işlemini gerçekleştiren Varank, "Hayırlı, uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah." diyerek, zarfı sandığa attı.

Mustafa Varank, gazetecilere, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini ifade etti. Tüm yurtta vatandaşların sandık başında olduğunu belirten Varank, "Bursa'da da hemşehrilerimiz sandıklara gittiler. Şehirlerini, ilçelerini emanet edecekleri belediye başkanı adaylarını seçecekler. Bizler de arkadaşlarımızla beraber geldik, oyumuzu kullandık." diye konuştu. Varank, sandık başında çalışanların çok ulvi bir görev yaptıklarını dile getirdi. Türkiye demokrasisinin, Avrupa ile kıyasladığında bile dünyada en oturmuş demokrasilerden olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi: