91 yaşındaki seçmen, sandık başına sedye ile götürüldü

BURSA'dayaşlılığa bağlı evinden çıkamayan 91 yaşındaki Remziye Fidan, sedye ile oy kullanmaya götürüldü.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde yaşayan Remziye Fidan, Orhangazi Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından evinden sedye ile alınarak oy kullanacağı Tuna İlkokulu'na götürüldü. Sedye ile okul binasına taşınan Fidan, "Oyumuz hayırlı olsun" diyerek oyunu sandığa attı. Fidan, daha sonra ambulansla evine götürüldü. 63 bin 593 seçmenin oy kullanacağı Orhangazi'de, belediye engelli ve yatalak vatandaşların oy kullanabilmesi için saat 17.00'ye kadar görev yapacak.