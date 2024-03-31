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        91 yaşındaki seçmen, sandık başına sedye ile götürüldü

        BURSA'dayaşlılığa bağlı evinden çıkamayan 91 yaşındaki Remziye Fidan, sedye ile oy kullanmaya götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:30
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        91 yaşındaki seçmen, sandık başına sedye ile götürüldü
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        BURSA'dayaşlılığa bağlı evinden çıkamayan 91 yaşındaki Remziye Fidan, sedye ile oy kullanmaya götürüldü.

        Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde yaşayan Remziye Fidan, Orhangazi Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından evinden sedye ile alınarak oy kullanacağı Tuna İlkokulu'na götürüldü. Sedye ile okul binasına taşınan Fidan, "Oyumuz hayırlı olsun" diyerek oyunu sandığa attı. Fidan, daha sonra ambulansla evine götürüldü. 63 bin 593 seçmenin oy kullanacağı Orhangazi'de, belediye engelli ve yatalak vatandaşların oy kullanabilmesi için saat 17.00'ye kadar görev yapacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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