AK Parti'nin Bursa adayı Aktaş: Vatandaşın iradesi, sandığa yansıyacak

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkanı Alinur Aktaş, oy kullanıp, "Temennimiz; sakin, kavgasız ve gürültüsüz, vatandaşlarımızın oylarını kullanmaları için geldikleri bir seçim olsun. Vatandaşın iradesi, sandığa yansıyacak" dedi.

AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oy kullanmak için Nilüfer ilçesindeki Gümüştepe İlkokulu'na geldi. Eşi Sevinç ve kızı Sıla ile oy kullanacağı okula gelen Aktaş'a, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti. 2294 numaralı sandıkta oyunu kullanan Aktaş, "Bugün demokrasinin gereği olan seçimlerimizle alakalı, her ne kadar aday sıfatımız olsa da bir vatandaş olarak geldik. Eşim ve kızımla beraber oyumuzu kullandık. Öncelikle yapılan seçimin Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bana eşlik eden il başkanına teşekkür ediyorum. Temennimiz; sakin, kavgasız ve gürültüsüz, vatandaşlarımızın oylarını kullanmaları için geldikleri bir seçim olsun. Vatandaşın iradesi, sandığa yansıyacak. 5 yıl boyunca ilçelerimizi ve büyükşehrimizi ve meclis üyelerimizi seçeceğiz. Bursa'da hemşehrilerimiz bu vazifemizi bir kez daha verirlerse, canla başla çalışıp, en güzel işleri yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.