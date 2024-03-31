Efkan Ala: Türkiye'nin seçim tecrübesi, örnek gösterilecek düzeyde

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Türkiye'nin seçim tecrübesi, birçok ülkeye örnek gösterilecek düzeyde. Biz çok uzun zamandır sandığı ve seçimi kurumsallaştırdık. Bunun da Türkiye'ye katkısını görüyoruz” dedi.

Bursa’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 25’i seyyar, 5’i cezaevinde olmak üzere 7 bin 417 sandıkta, 2 milyon 389 bin 35 seçmen oy kullanacak. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi sırasında, okullarda zaman zaman yoğunluk yaşandı. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da oyunu Bursa’da kullandı. Osmangazi ilçesinde, Şehit Sinan Acar Ortaokulu'ndaki 1047 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ala'ya, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşlik etti.