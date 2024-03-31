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        Efkan Ala: Türkiye'nin seçim tecrübesi, örnek gösterilecek düzeyde

        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye'nin seçim tecrübesi, birçok ülkeye örnek gösterilecek düzeyde.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:40
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        Efkan Ala: Türkiye'nin seçim tecrübesi, örnek gösterilecek düzeyde
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        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Türkiye'nin seçim tecrübesi, birçok ülkeye örnek gösterilecek düzeyde. Biz çok uzun zamandır sandığı ve seçimi kurumsallaştırdık. Bunun da Türkiye'ye katkısını görüyoruz” dedi.

        Bursa’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 25’i seyyar, 5’i cezaevinde olmak üzere 7 bin 417 sandıkta, 2 milyon 389 bin 35 seçmen oy kullanacak. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi sırasında, okullarda zaman zaman yoğunluk yaşandı. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da oyunu Bursa’da kullandı. Osmangazi ilçesinde, Şehit Sinan Acar Ortaokulu'ndaki 1047 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ala'ya, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşlik etti.

        ‘BÜYÜK BİR DEMOKRASİ ÖRNEĞİ’

        Seçim günlerinin demokrasi şöleni olduğunu ifade eden Efkan Ala, “Bugün de sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde huzur ve güven içerisinde bir seçim ortamı yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza, milletimize ve memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.

        61,5 milyona yakın seçmenin oy kullanacağına dikkat çeken Ala, şunları söyledi:

        “Bütün memleketimiz ve milletimiz ile beraber buna gayret sarf ediyoruz. Bütün yetkililer ve yerel yöneticiler dikkate alınınca, muhtarlıklar ve azalarımız da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nde 500 bine yakın pozisyona seçimler yapılıyor. 61,5 milyona yakın vatandaşımız oy kullanacak. Dünyadan bakınca inanılmaz, gerçekten büyük bir demokrasi örneğidir. Bazı ülkelerin sadece seçeceği insan sayısı, kendi nüfusundan fazla. O bakımdan Türkiye büyük bir demokrasi ve bu demokrasinin en önemli günü işte seçim günüdür. Bunu da huzur ve güven içerisinde, Türkiye'ye yakışır bir biçimde yaşıyoruz. Ben bütün kardeşlerime gidip, vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerinin çok önemli olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tabii belediyeler ve belediye meclisleri de dikkate alınınca, bugün 100 binden fazla da şehirlerin yönetimine insanımızı görevlendirme günüdür. Türkiye'nin seçim tecrübesi, birçok ülkeye örnek gösterilecek düzeyde. Biz çok uzun zamandır sandığı ve seçimi kurumsallaştırdık. Bunun da Türkiye'ye katkısını görüyoruz. Sürecin, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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