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        Seçimde akrabasını desteklemeyen kuzenlerini öldüren 3 şüpheli yakalandı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, akrabası olan 2 aday yerine diğer muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Yusuf Yiğit'i (50) pompalı tüfekle vurup öldüren amcasının oğulları E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:00
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        Seçimde akrabasını desteklemeyen kuzenlerini öldüren 3 şüpheli yakalandı
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, akrabası olan 2 aday yerine diğer muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Yusuf Yiğit’i (50) pompalı tüfekle vurup öldüren amcasının oğulları E.Y., M.Y. ve T.Y. yakalandı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası olan Yusuf Yiğit diğer adayı destekleyince, yakınları kendisine husumet beslemeye başladı. Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır, saçmaların isabet ettiği salondaki Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        BAŞSAVCILIK: 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı yazılı açıklama ile olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Akrabası tarafından Silahla Öldürüldü’ haberine konu olayla ilgili olarak Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile maktul Yusuf Yiğit’in ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak, soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Şüpheliler E.Y., M.Y. ve T.Y. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayda kullandıkları 2 adet tüfek ve 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup, Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’nda adli işlemleri devam etmektedir. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, hayatını kaybeden Yusuf Yiğit’in yarın Taşpınar Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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