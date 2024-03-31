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        MHP'li Büyükataman: Devlet Bey'in yüzündeki morluklar kazadan dolayı

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:55
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        MHP'li Büyükataman: Devlet Bey'in yüzündeki morluklar kazadan dolayı
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        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli'nin yüzünde oluşan morluklar dikkat çekti. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, kendisini telefon ile arayan DHA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı. Büyükataman, “Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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