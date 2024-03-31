CHP'nin Bursa adayı Bozbey: Kazanan Bursa'mız olsun (2)

'AÇILAN2 BİN 96 SANDIĞA GÖRE 15 PUAN ÖNDEYİZ'

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim koordinasyon merkezinde açılan sandıklardan gelen ilk sonuçları paylaştı. Bozbey, "2 bin 96 açılan sandıkla ilgili, biz yaklaşık olarak 15 puan civarında önde gidiyoruz" dedi.

Sadece büyükşehirde değil birçok ilçede de önde olduklarını söyleyen Bozbey, "Özellikle ilçe başkanlıklarımızın ve 17 ilçemizin takipçisiyiz. Bursa 17 ilçesiyle birlikte önümüzdeki saatlerde gülümseyecek. Yarına gülümseyerek uyanacağız" diye konuştu.