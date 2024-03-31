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        CHP'nin Bursa adayı Bozbey: Kazanan Bursa'mız olsun (2)

        'AÇILAN2 BİN 96 SANDIĞA GÖRE 15 PUAN ÖNDEYİZ'CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim koordinasyon merkezinde açılan sandıklardan gelen ilk sonuçları paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 21:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:30
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        CHP'nin Bursa adayı Bozbey: Kazanan Bursa'mız olsun (2)
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        'AÇILAN2 BİN 96 SANDIĞA GÖRE 15 PUAN ÖNDEYİZ'

        CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim koordinasyon merkezinde açılan sandıklardan gelen ilk sonuçları paylaştı. Bozbey, "2 bin 96 açılan sandıkla ilgili, biz yaklaşık olarak 15 puan civarında önde gidiyoruz" dedi.

        Sadece büyükşehirde değil birçok ilçede de önde olduklarını söyleyen Bozbey, "Özellikle ilçe başkanlıklarımızın ve 17 ilçemizin takipçisiyiz. Bursa 17 ilçesiyle birlikte önümüzdeki saatlerde gülümseyecek. Yarına gülümseyerek uyanacağız" diye konuştu.

        'YURTTAŞLARIMIZ ENDİŞE ETMESİN, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

        Seçim sonuçlarını, Mustafa Bozbey ile Nilüfer ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise bütün kampanya sürecinde, vatandaşlara karşı şeffaf olma sorumluluğu taşıyan bir parti olduklarını ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yurttaşlarımız en doğru haberi bizlerden almaya devam edecekler. Sandık görevlilerimiz kat ve bina sorumlularımız, görevlerinin başındalar. Biz de görevimizin başındayız. Yurttaşlarımız endişe etmesin" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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