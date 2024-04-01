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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Bozbey, vatandaşlara hitap etti:

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, "Şimdi artık görev zamanı. Önce çocukları güldüreceğiz, oradan başlayacağız işe. Onları gülümseteceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:27 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:27
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Bozbey, vatandaşlara hitap etti:
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, "Şimdi artık görev zamanı. Önce çocukları güldüreceğiz, oradan başlayacağız işe. Onları gülümseteceğiz." dedi.

        Bozbey, Bursa Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Bursa'nın tercihini değişimden yana kullandığını belirten Bozbey, bundan sonra artık görev zamanı olduğunu söyledi.

        Bozbey, bu seçim yolculuğunda çok güzel insanlar tanıdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Şimdi artık görev zamanı. Önce çocukları güldüreceğiz, oradan başlayacağız işe. Onları gülümseteceğiz. Bize oy vermemiş olan sevgili Bursalılara da seslenmek istiyorum: Biz, her hizmeti eşit ve adil yapacağız. Bize oy vermeyenlerin de hizmetkarıyız bundan sonra. Biz, hiç kimseyi ötekileştirmedik ve ötekileştirmiyoruz da. 'Bize oy versin vermesin, herkesin başkanı olacağım.' dedim, herkesin başkanıyım."

        Hemen işe koyulacaklarını dile getiren Bozbey, "Bursa'nın sorunlarına vakıfız, hepsini biliyoruz. Hepsinin farkındayız. Elbette ki bundan sonra bu kenti sizlerle beraber yöneteceğiz. Biz, sizlerle beraber güçlüyüz. Sizlerle beraber tüm Bursa'yı gülümseteceğiz. İşimiz hemen işe koyulmak ve sizlerin sorunlarını bir bir çözmek." diye konuştu.

        Bozbey, kendisini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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