Bursa'da CHP'li Bozbey başkan seçildi; 6 ilçeyi CHP, 9 ilçeyi AK Parti, 2 ilçeyi İYİ Parti kazandı

BURSA’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Mustafa Bozbey, büyükşehir belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 6’sında CHP, 9’unda AK Parti, 2’sinde İYİ Parti kazandı.

Bursa’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'li Mustafa Bozbey büyükşehir belediye başkanı seçildi. Mevcut büyükşehir belediye başkanı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş ise sandıktan 2’nci isim olarak çıktı. İlçelerde de CHP’li 6 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 9, İYİ Parti 2 belediye başkanlığı kazandı. Merkez ilçelerden Osmangazi’de CHP’li Erkan Aydın, Yıldırım’da AK Parti’li Oktay Yılmaz, Nilüfer’de CHP’li Deniz Dalgıç resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlarken, Büyükorhan’da AK Parti’li Kamil Turhan, Gemlik’te CHP’li Şükrü Deviren, Gürsu’da AK Parti’li Mustafa Işık, Harmancık’ta CHP’li Haşim Arıkan, İnegöl’de AK Parti’li Alper Taban, İznik’te AK Parti’li Kağan Mehmet Usta, Karacabey’de İYİ Parti’li Fatih Karabatı, Keles’te AK Parti’li Ali Doğru, Kestel’de AK Parti’li Ferhat Erol, Mudanya’da CHP’li Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa’da CHP’li Şükrü Erdem, Orhaneli’de AK Parti’li Ali Osman Tayır, Orhangazi’de AK Parti’li Bekir Aydın, Yenişehir’de İYİ Partili Ercan Özel seçimin galibi oldu.