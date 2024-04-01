Bursa'da CHP'li Bozbey başkan seçildi; 6 ilçeyi CHP, 9 ilçeyi AK Parti, 2 ilçeyi İYİ Parti kazandı
BURSA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Mustafa Bozbey, büyükşehir belediye başkanı oldu.
BURSA’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Mustafa Bozbey, büyükşehir belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 6’sında CHP, 9’unda AK Parti, 2’sinde İYİ Parti kazandı.
Bursa’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'li Mustafa Bozbey büyükşehir belediye başkanı seçildi. Mevcut büyükşehir belediye başkanı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş ise sandıktan 2’nci isim olarak çıktı. İlçelerde de CHP’li 6 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 9, İYİ Parti 2 belediye başkanlığı kazandı. Merkez ilçelerden Osmangazi’de CHP’li Erkan Aydın, Yıldırım’da AK Parti’li Oktay Yılmaz, Nilüfer’de CHP’li Deniz Dalgıç resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlarken, Büyükorhan’da AK Parti’li Kamil Turhan, Gemlik’te CHP’li Şükrü Deviren, Gürsu’da AK Parti’li Mustafa Işık, Harmancık’ta CHP’li Haşim Arıkan, İnegöl’de AK Parti’li Alper Taban, İznik’te AK Parti’li Kağan Mehmet Usta, Karacabey’de İYİ Parti’li Fatih Karabatı, Keles’te AK Parti’li Ali Doğru, Kestel’de AK Parti’li Ferhat Erol, Mudanya’da CHP’li Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa’da CHP’li Şükrü Erdem, Orhaneli’de AK Parti’li Ali Osman Tayır, Orhangazi’de AK Parti’li Bekir Aydın, Yenişehir’de İYİ Partili Ercan Özel seçimin galibi oldu.
MUSTAFA BOZBEY
Mustafa Bozbey, 1962 yılında Bursa’da doğdu. İlkokulu Özlüce İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yapıp, İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti. 18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP’nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimi kazanarak Nilüfer’in 3’üncü belediye başkanı oldu. Bozbey, 5 yıllık çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı’na aday oldu. Seçim yarışına bu kez CHP’den giren Bozbey, bir ilke imza atarak Bursa'nın siyaset tarihinde, merkez ilçelerde 2 dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek belediye başkanı oldu. Bozbey, daha sonra bu ünvanını 2009 ve 2014 yılı seçimlerinde de Belediye Başkanlığını kazanarak pekiştirdi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı olan ve geçerli oyların yüzde 47,03'ünü alarak ikinci sırada kalan Bozbey, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP tarafından yeniden aday gösterildi. Bozbey, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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