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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan seçimle ilgili değerlendirme:

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geride tertemiz bir belediye bıraktığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:28 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:28
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan seçimle ilgili değerlendirme:
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geride tertemiz bir belediye bıraktığını belirtti.

        Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi.

        Birçok ilde yaşanan oy kaybından Bursa olarak üzerlerine düşen mesajı aldıklarını anlatan Aktaş, "Geride tertemiz bir belediye bırakıyorum, 8 iştirakiyle beraber. Çok zor bir 5 sene geçirdim, 2 yıl pandemiyle zor zamanlar geçirdik. Sellerle, yangınlarla 2022 senesi maalesef sıkıntılıydı ve 2023'te 6 Şubat'taki depremle bu sıkıntı, ekonomik anlamda da daha hat safhaya çıktı ama hiçbir mazeret üretmedik." diye konuştu.

        Bursa'ya en güzel katkıları yaptıklarına işaret eden Aktaş, şöyle konuştu:

        "Çok rahat uyuyacağım. Eksiklerimiz muhakkak surette vardır ama bilerek ve isteyerek yanlış yaptığımız herhangi bir konu asla olmadı. Seçilen tüm belediye başkanı arkadaşlara, henüz sonuçlar netleşmedi, hepsine başarılar diliyorum. İnanın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Bozbey'i de aramayı isterdim ama daha sonuçla alakalı bir ilerleme olmadan 'belediyeye tırlar yanaştırılıp evraklar kaçırılıyor' gibi bir yalanı kabul etmem mümkün değil. Bırakın bir tırı, bir taksi bile yanaşmadı. Biz buradayız. Bütün ekip arkadaşlarım burada. Nihayetinde 16.30'dan beri biz burada bekliyoruz. Bunlar, hiç hoş olmayan şeyler. Daha ilk dakikadan bunları yapmak ahlaki değil. Bunu tüm şehir insanımızın vicdanına bırakıyorum. Bu, gerçekten büyük bir iftira ve yalandır."

        AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da AK Parti'nin demokrasiyi kurumsallaştıran bir siyasi parti olduğunu, bu sayede seçimlerin bir demokrasi şöleni şeklinde yapıldığını ifade etti.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin verdiği mesajı aldıklarını vurgulayan Gürkan, seçimin sonuçları açıklanmadan yalan ve iftira siyasetiyle sahada söylemler geliştirilmesinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.

        Gürkan, bazı sandıklarda tespit ettikleri sıkıntılarla ilgili itirazlarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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