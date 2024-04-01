Bursa'da minibüs takla attı, 2 kişi yaralandı

Bursa-Yalova karayolu, Süpürgelik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atıp ters dönen minibüsteki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Orhangazi istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan Kırgızistan asıllı Burhan Mikail (32) idaresinde 34 VF 3482 plakalı minibüs süpürgelik mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Refüje dalan minibüs buradaki ağaçlara çarparak takla atıp ters döndü.