Bursa'da otomobilin çarptığı anne ile iki çocuğu ağır yaralandı

İsmi öğrenilemeyen kadın ile çocukları çarpmanın etkisiyle savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde Recep Ö. idaresindeki 16 AZV 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile iki çocuğuna çarptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobilin çarptığı anne ile iki çocuğu ağır yaralandı.

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